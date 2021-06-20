Гвоздик: «Я еще не успел капитально обоср*ться, чтобы превратиться в джорнимена»

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KО) в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram объяснил, почему после его объявления о завершении карьеры летом 2020 года, никто всерьез не пытался заманить его обратно в ринг.

Я слышал только от Димы Бивола и Арума. Все. Мне сложно сказать, почему не было предложений. Есть доля правды в том, что я не особо интересная личность в США. Не думаю, что я настолько неинтересен, просто какого-то суперимени у меня в Штатах нет.

Я думаю, люди оценивают меня как опасного соперника. Сказать, что я был бы шагом вперед для какого-то молодого проспекта, наверно, пока слишком опасно, потому что я еще не успел капитально обоср*ться, чтобы превратиться в джорнимена. Выгода и риски неоправданы, наверно, поэтому».