Гвоздик: «Я еще не успел капитально обоср*ться, чтобы превратиться в джорнимена»
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KО) в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram объяснил, почему после его объявления о завершении карьеры летом 2020 года, никто всерьез не пытался заманить его обратно в ринг.
«Конкретики не было. Были какие-то выпады где-то в соцсетях, Дима Бивол говорил, что неплохо было бы провести бой. Это было буквально через несколько месяцев после того, как я объявил о завершении карьеры. Боб Арум говорил, и на этом, в принципе, все.
Я слышал только от Димы Бивола и Арума. Все. Мне сложно сказать, почему не было предложений. Есть доля правды в том, что я не особо интересная личность в США. Не думаю, что я настолько неинтересен, просто какого-то суперимени у меня в Штатах нет.
Я думаю, люди оценивают меня как опасного соперника. Сказать, что я был бы шагом вперед для какого-то молодого проспекта, наверно, пока слишком опасно, потому что я еще не успел капитально обоср*ться, чтобы превратиться в джорнимена. Выгода и риски неоправданы, наверно, поэтому».
Александр Гвоздик поделился мнением о возможном развитие карьеры украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 KO).