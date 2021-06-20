Гвоздик: «Я уже месяца три вообще ничего не слышу о Головкине, хотя, елки-палки, монстр же»

Украинец убежден, что в США очень быстро забывают о бойцах из постсоветского пространства

Александр Гвоздик / фото - Boxing Scene Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прямом эфире ресурса BoxingTime.ua в Instagram заявил, что в США очень быстро забывают о бойцах из постсоветского пространства, если они допустят даже малейшую ошибку. В частности, в этом контексте он упомянул обладателя титула IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), растерявшего популярность в Штатах после поражения в реванше с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). «Все равно мы здесь чужаки, как ни крути. Даже все те, кого любили. Возьмите Гену Головкина, Васю Ломаченко, Серегу Ковалева, которые здесь смогли ворваться на Олимп популярности. Но малейшая ситуация, где они оступились – все, моментально о них забывают. Конечно, помнят, но интерес падает очень резко. Был момент, что только Гена был во всех заголовках, во всех СМИ, а сейчас я уже месяца три о нем вообще ничего не слышу, хотя, елки-палки, монстр же. Я бы сказал, что он спорно проиграл Альваресу». Александр Гвоздик объяснил, почему после его объявления о завершении карьеры летом 2020 года, никто всерьез не пытался заманить его обратно в ринг.

Рене Тер Велде