Гвоздик: «Я в отличной форме и могу вернуться в бокс»

Александр Гвоздик / фото - Top Rank

Украинский экс-чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялимову заявил, что находиться в отличной физической форме и в любой момент может возобновить боксерскую карьеру.

Сейчас у меня нет амбиций вернуться. Может, это придет. Я нахожусь в форме и могу вернуться. В плане физических кондиций я себя не запускаю, но какого-то рьяного рвения у меня сегодня нет. Конечно, я остыл, но не полностью. Когда смотрю бокс, какие-то соревнования, хочется сразу надеть перчатки и бежать в зал».