Гвоздик назвал боксера, который доставлял ему большие проблемы в спаррингах
Гвоздик: «Я в отличной форме и могу вернуться в бокс»
Но экс-чемпион этого не хочет
15:35
Александр Гвоздик / фото - Top Rank
Украинский экс-чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялимову заявил, что находиться в отличной физической форме и в любой момент может возобновить боксерскую карьеру.
«Чтобы я серьезно мечтал о боксе и посвятил этому еще десять лет жизни, наверно, уже хорош. Выскочить за каким-то большим чеком любой согласится. Если Канело предложит мне боксировать, то я завтра буду готов с ним драться. Понятно, что здесь моя мотивация ясна.
Сейчас у меня нет амбиций вернуться. Может, это придет. Я нахожусь в форме и могу вернуться. В плане физических кондиций я себя не запускаю, но какого-то рьяного рвения у меня сегодня нет. Конечно, я остыл, но не полностью. Когда смотрю бокс, какие-то соревнования, хочется сразу надеть перчатки и бежать в зал».
Напомним, Гвоздик рассказал, почему ушел из бокса.