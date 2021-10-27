Гвоздик: «Альварес измотает Планта, а затем остановит в поздних раундах»
Гвоздик заявил о готовности вернуться в бокс ради боя с Канело Альваресом
Александр для поединка с Саулем может возобновить карьеру
11:58
Александр Гвоздик / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в комментарии YouTube-каналу ESNEWS
заявил о готовности возобновить карьеру ради боя с звездным Саулем Альваресом.
«Бой с Канело был бы большим для меня. Послушайте, если бы он дал мне такую возможность, то завтра я бы вернулся на ринг».
Напомним, ранее Гвоздик заявил, что Альварес в полутяжелом весе победит Артура Бетербиева.
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