Арум: «Хоть это и противоречит моим финансовый интересам, в бою Джошуа – Усик буду болеть за Александра. Он мой друг»
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Британский чемпион поделился изображениями с тренировочного лагеря
3 августа 08:22
Энтони Джошуа / Фото: twitter.com/anthonyjoshua
25 сентября нас ожидает невероятное события. У Украины может появится первый после братьев Виталия и Владимира Кличко чемпион мира в «королевском дивизионе». Александр Усик (18-0, 13 KO) сразится за пояса WBO/WBA/IBF/IBO с обладателем титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)
Оба представителя хэвивейта усиленно тренируются накануне предстоящего поединка за четыре пояса.
Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа.
Джошуа также делится кадрами со своей подготовки. Британец очередной раз впечатлил своей физической формой:
Everything that comes with it. I want it. pic.twitter.com/exRVLWjqbh— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 2, 2021
Экс-чемпион мира: «Трюки и боксерские навыки Усика создадут для Джошуа проблемы».