И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой

25 сентября нас ожидает невероятное события. У Украины может появится первый после братьев Виталия и Владимира Кличко чемпион мира в «королевском дивизионе». Александр Усик (18-0, 13 KO) сразится за пояса WBO/WBA/IBF/IBO с обладателем титулов Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)



Оба представителя хэвивейта усиленно тренируются накануне предстоящего поединка за четыре пояса.

Швыряет гирю как игрушку. Усик усердно готовится ко встрече с Джошуа.

Джошуа также делится кадрами со своей подготовки. Британец очередной раз впечатлил своей физической формой:

