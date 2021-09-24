И вновь не топовый соперник. Андраде проведет следующий бой 20 ноября

Чемпион WBO, вероятнее всего, выйдет в ринг с малоизвестным ирландцем





Деметриус Андраде / Фото - starsports.life

Чемпион мира по версии WBO в среднем дивизионе, американец(30-0-0, 18 KO), ранее намекавший на организацию объединительного поединка, проведет очередную очередную защиту титула.По словам его промоутера, Андраде свой следующий бой проведет 20 ноября, выйдя в ринг в родном для себя Провиденсе (штат Род-Айленд, США).Вероятным соперником Деметриуса станет 30-летний ирландец(19-1-0, 14 KO). Об этом сообщаетРанее Андраде заявлял, что чемпион мира по версии IBF