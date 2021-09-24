Андраде намекнул на объединительный бой
И вновь не топовый соперник. Андраде проведет следующий бой 20 ноября
Чемпион WBO, вероятнее всего, выйдет в ринг с малоизвестным ирландцем
09:41
Деметриус Андраде / Фото - starsports.lifeЧемпион мира по версии WBO в среднем дивизионе, американец Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO), ранее намекавший на организацию объединительного поединка, проведет очередную очередную защиту титула.
По словам его промоутера Эдди Хирна, Андраде свой следующий бой проведет 20 ноября, выйдя в ринг в родном для себя Провиденсе (штат Род-Айленд, США).
Вероятным соперником Деметриуса станет 30-летний ирландец Джейсон Куигли (19-1-0, 14 KO). Об этом сообщает boxingnews24.com.
Ранее Андраде заявлял, что чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) боится дать ему бой.
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