IBF дала время Лопесу и Камбососу, чтобы договориться о дате и месте боя

Организатором поединка стала Triller

Теофимо Лопес, Джордж Камбосос / Фото: Triller

Промоутерская компания Triller отправила IBF контракт на бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и австралийского легковеса Джорджа Камбососа-младшего (19-0, 10 КО). Об этом сообщил в Twitter журналист Лэнс Пагмайр.



«IBF даст обоим сторонам время, чтобы договориться о дате и месте проведении боя. Лопес не заинтересован в проведении боя в Австралии, где еще действуют карантинные ограничения».

Напомним, поединок Лопеса и Камбососа должен был пройти 19 июля, но был перенесен на 14 августа из-за обнаруженного у Теофимо коронавируса. Но позже стало известно, что болезнь чемпиона проходит тяжелее чем ожидалось.