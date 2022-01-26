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Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
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IBF предложила Гассиеву и Руису сразиться с Хрговичем за звание претендента на пояс

Дал ли согласие кто-то из боксеров на бой – неизвестно
Бокс Профессиональный бокс
20:09
IBF предложила Гассиеву и Руису сразиться с Хрговичем за звание претендента на пояс
Фото: Boxing News

Международная боксерская федерация предложила двум боксерам провести бой против Филипа Хрговича (13-0, 11 КО) за звание официального претендента на пояс.

Речь идет об Энди Руисе (34-2, 22 КО) и Мурате Гассиеве (28-1, 21 КО), сообщает BOXINGSCENE. При этом неизвестно, дал ли кто-то из боксеров согласие на подобный поединок.

Напомним, поясом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик.

Ранее появилась информация, что самый вероятный соперник для Хрговича – Джо Джойс, который уже является претендентом на пояс чемпиона мира по линии WBO.

Сергей Остапенко
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Мурат Гассиев Энди Руис-младший Филип Хргович

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