IBF предложила Гассиеву и Руису сразиться с Хрговичем за звание претендента на пояс

Дал ли согласие кто-то из боксеров на бой – неизвестно

Фото: Boxing News

Международная боксерская федерация предложила двум боксерам провести бой против Филипа Хрговича (13-0, 11 КО) за звание официального претендента на пояс.

Речь идет об Энди Руисе (34-2, 22 КО) и Мурате Гассиеве (28-1, 21 КО), сообщает BOXINGSCENE. При этом неизвестно, дал ли кто-то из боксеров согласие на подобный поединок.

Напомним, поясом IBF в супертяжелом весе владеет Александр Усик.

Ранее появилась информация, что самый вероятный соперник для Хрговича – Джо Джойс, который уже является претендентом на пояс чемпиона мира по линии WBO.