«Идеальный бой». Легендарный Хопкинс хочет, чтобы Канело подрался против Усика
Легендарны боксер Бернард Хопкинс рассказал, какой соперник стал бы идеальным для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
По мнению американца, только обладатель титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) смог составить достойную конкуренцию Канело.
Должен ли Канело подняться в 79,4 кг и подраться с Бетербиевым, Биволом, Рамиресом?
Только супертяжи.
Кто в супертяжах? Усик, Фьюри?
Это должен быть супертяж. Я хотел бы увидеть его в бою с парнем, который побил Джошуа.
Это Александр Усик.
Это был бы идеальный бой. Он небольшой супертяж. Было бы круто для Канело выйти против такого бойца.
Усика и Альвареса разделяют примерно 15 сантиметров роста, а также три весовые категории. При этом в различных рейтинга самых сильных боксеров планеты независимо от весовых категорий они зачастую занимают первые два места.
Напомним, ранее Усик поздравил Канело с завоеванием звания абсолютного чемпиона мира.
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