«Идеальный бой». Легендарный Хопкинс хочет, чтобы Канело подрался против Усика

Интересно, возможно ли это?

Фото: Eurosport

Легендарны боксер Бернард Хопкинс рассказал, какой соперник стал бы идеальным для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

По мнению американца, только обладатель титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) смог составить достойную конкуренцию Канело.

Должен ли Канело подняться в 79,4 кг и подраться с Бетербиевым, Биволом, Рамиресом?

Только супертяжи.

Кто в супертяжах? Усик, Фьюри?

Это должен быть супертяж. Я хотел бы увидеть его в бою с парнем, который побил Джошуа.

Это Александр Усик.

Это был бы идеальный бой. Он небольшой супертяж. Было бы круто для Канело выйти против такого бойца.

Усика и Альвареса разделяют примерно 15 сантиметров роста, а также три весовые категории. При этом в различных рейтинга самых сильных боксеров планеты независимо от весовых категорий они зачастую занимают первые два места.

Напомним, ранее Усик поздравил Канело с завоеванием звания абсолютного чемпиона мира.