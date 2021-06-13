Игорь Шевадзуцкий: «Украинские боксеры, которые могут дать конкурентный бой, называют такие сумы, что это абсолютно не рентабельно»

Украинский Халк – о патриотичной песне под выход в ринг, поединке, планах, Усике и Ломаченко

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Игорь Шевадзуцкий / Фото - facebook.com/b1boxing

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) еще ни разу в карьере не задерживался в ринге дольше трех раундов.

12 июня он провел свой восьмой поединок на профи-ринге и решил не изменять традиции – нокаутировал соперника уже во второй трехминутке.

Вот только Паата Адуашвили – точно не тот соперник, победа над которым удивляет. Сейчас рекорд грузина – 10-31-3. Это было его 13-е поражение кряду. Он на 21,1 кг меньше Шевадзуцкого.

И украинец не скрывает – хочет боксировать против более сильной оппозиции. На этот бой он должен был ее получить – но за четыре дня до встречи соперника пришлось экстренно менять. И это была уже вторая замена оппонента.

Супертяж надеется – в сентябре получит визави, который сможет дать ему конкурентный поединок.

Нокаут в бою Шевадзуцкий – Адуашвили:

Heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (8-0, 8 KO's) scores two knockdowns in the 2nd round, this one finishes Paata Aduashvili (10-31-3) for a TKO-2 victory in Kyiv, Ukraine



B1 Boxing Promotions pic.twitter.com/rgbAypbyS5 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 12, 2021

Первое, что впечатлило – песня, под которую ты выходил. Можешь рассказать о ней и почему ее выбрал?

Это песня Саньки Ярмака. Он мой друг, мы уже давно знакомы, общаемся семьями.

Мы с командой ехали из Буковеля с лагеря, и я был ответственный в машине за плейлист. Заиграла эта песня, мы как раз на днях думали насчет выхода, – и у нас с тренером просто резко будто лампочка загорелась в голове: «Давай под эту песню выйдем».

Созвонился с Саней, говорю: «Ты не против?» Он: «Да, конечно». Сразу куча идей, куча всего.

Меня эта песня заряжает, там классные слова, ну, сильная песня. Она просто очень длинная и не получается выйти так, как хочется, дотянуть до тех слов. Но все равно, надеюсь, людям понравился выход.

Что ты можешь сказать насчет боя, насколько я понимаю, у тебя был какой-то другой соперник?

Да, на самом деле, огромный респект тому парню, потому что так сложилась ситуация – у меня дважды менялся противник. Я готовился на мексиканца, что-то с ним случилось. За две недели до поединка поменяли на южноафриканца с рекордом 15-5. А за три дня до взвешивания этот парень попал в аварию.

Благодаря моей команде, просто вот в кратчайшие строки хоть кого-то смогли найти. Ну и то, парень молодец – он хотел драться, не сдавался. Потому что смотришь на этих тяжей, которые выходят, ну блин они по 120-130 килограмм, а пропускают один удар и сдаются. А этот молодец – вставал, дрался, хотел выиграть.

Какие эмоции после таких побед, когда очевидно, что ты был на две головы сильнее?

Конечно, мне очень хочется выйти в ринг с хорошим оппонентом, более высокого уровня. Но мы ведь должны понимать, что не все зависит от меня. Я готов, я выйду с любым – мне все равно, с любым чемпионом.

Но есть определенные какие-то моменты, те же финансовые. Это работа моих промоутеров, менеджера, это очень сложно. Потому что, к примеру, взять тех же украинских боксеров, которые могут дать конкурентный бой, но они называют такие сумы, что ну это абсолютно не рентабельно.

Мы с 4 января в обойме были без остановки. Надо в кратчайшее время как можно больше боев проводить, чтобы выходить на более высокий уровень. Нужно, чтобы у тебя было 10-0, 15-0. Тогда на тебя могут обратить внимание какие-то более именные парни.

Поэтому с 4 января мы тренировались без остановки. А сейчас мне дают 2-3 недели отдыха для того, чтобы организм аккумулировался, восстановился. И потом заново мы уезжаем на сбор на подготовку. Даст бог, мне обещают на сентябрь какой-то интересный поединок. Надеюсь что-то получится хорошее.

Сейчас очень много разговоров о другом супербое в тяжелом весе Усик – Джошуа. Что ты можешь о нем сказать?

Это будет интересный очень поединок. Две разные школы. Я, однозначно, на стороне Сани. Это мой знакомый, мы дружим. Поэтому, однозначно, на Саниной стороне. Знаю только одно – бой будет непростой. Это будет не прогулка, это будет тяжелый поединок. Но шансы есть у каждого.

Просто скажите мне, пожалуйста, что такое суперэкстраординарное, что это такое, что он должен сделать? Сальто в воздухе? Я не знаю, ну что он должен сделать для того чтобы люди были довольны.

То, что он делал с Уолтерсом, с Ригондо, Марриагой…

Поймите, это же нереально делать в каждом поединке. Люди ведь его постепенно выучивают, под него конкретно готовятся – ему каждый раз сложнее боксировать.

Я уверен, то Вася в хорошей физической форме и сможет показать свой лучший бокс. Поэтому, однозначно, Вася должен быть там победителем.