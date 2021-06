Игорь Шевадзуцкий: «Украинские боксеры, которые могут дать конкурентный бой, называют такие сумы, что это абсолютно не рентабельно»

Игорь Шевадзуцкий / Фото - facebook.com/b1boxing

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) еще ни разу в карьере не задерживался в ринге дольше трех раундов.

12 июня он провел свой восьмой поединок на профи-ринге и решил не изменять традиции – нокаутировал соперника уже во второй трехминутке.

Вот только Паата Адуашвили – точно не тот соперник, победа над которым удивляет. Сейчас рекорд грузина – 10-31-3. Это было его 13-е поражение кряду. Он на 21,1 кг меньше Шевадзуцкого.

И украинец не скрывает – хочет боксировать против более сильной оппозиции. На этот бой он должен был ее получить – но за четыре дня до встречи соперника пришлось экстренно менять. И это была уже вторая замена оппонента.

Супертяж надеется – в сентябре получит визави, который сможет дать ему конкурентный поединок.

Нокаут в бою Шевадзуцкий – Адуашвили:

Heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (8-0, 8 KO's) scores two knockdowns in the 2nd round, this one finishes Paata Aduashvili (10-31-3) for a TKO-2 victory in Kyiv, Ukraine



B1 Boxing Promotions pic.twitter.com/rgbAypbyS5