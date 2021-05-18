Иначе бой с Усиком. Хирн убит решением арбитража, но дает команде Фьюри время до конца недели

Похоже, главного боя хэвивейта в этом году не будет

Тема дня

Усик может подраться с Джошуа уже летом, если Фьюри не договорится с Уайлдером / Фото - Sky Sports

Все идет к тому, что боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не будет. Не успели и порадоваться, как вмешался Деонтей Уайлдером со своим решением Апелляционного суда.

Эдди Хирн, как и все, в шоке. Но уже размышляет о том, что делать.

Глава Matchroom Boxing еще надеется, что команде Фьюри удастся договориться с Уайлдером, однако долго ждать не намерен – дает время до конца этой недели.

Наиболее очевидная замена – Александр Усик, который уже два года является официальным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.

«Я сосредоточился на плане А. Единственным боем, о котором мы думали, был Тайсон Фьюри, и мы надеемся, что этот бой все еще состоится 14 августа. Вчера вечером игра изменилась: у нас должен быть план Б и, вероятно, план С, и у нас должно быть несколько вариантов», – заявил Хирн.

Эдди Хирн / Фото - SBC News

По словам британского промоутера, у него хорошие отношения с командой Усика, поэтому он не может сконцентрироваться на другом сопернике, когда украинец так долго ждал своего шанса.

«Конечно, сразу приходит в голову обязательная защита по WBO против Александра Усика. Они были довольно терпеливы, и я думаю, что сейчас мы находимся в ситуации, что если команда Фьюри не решит эту проблему к концу этой недели, у нас не будет другого выбора, кроме как искать альтернативу Фьюри».

По поводу возможного боя Джошуа – Усик также высказался и промоутер украинца Александр Красюк. По его словам, британец просто не имеет права уклониться от поединка с официальным претендентом, если бой против Фьюри все же будет отменен.

«Никакого оправдания у Джошуа уже не будет, – говорит Красюк. – Если он не избегает Усика, то пора провести обязательную защиту. Два олимпийских чемпиона Лондона сразятся друг с другом девять лет спустя. Что за история. Теперь мы в состоянии сделать бой как можно скорее».

Александр Красюк / Фото - facebook.com/K2Ukraine

Разговор с Красюком уже подтвердил и Хирн. Украинский промоутер тоже будет ждать до конца недели и с интересом наблюдать за переговорами команды Уайлдера и Фьюри.

«Итак, сегодня утром у меня был очень хороший разговор с Алексом Красюком. Вы знаете, он наш партнер. Мы очень хорошо работали с ним и Александром Усиком, и я сказал ему: «Смотрите, команда Фьюри пытается решить эту проблему. Если они этого не сделают, есть очень хорошие шансы, что мы будем драться с вами. Если никто не будет терять голову, давайте двигаться вперед, давайте рассмотрим варианты, чтобы сделать это».

Александр Усик / Фото - DAZN.com

Конечно же, вся вина за эту ситуацию лежит на команде Фьюри. Боб Арум все еще говорит о том, что с Уайлдером можно договориться, но легкими деньгами на этот раз не отделаться – американец понимает, в насколько выгодной и выигрышной позиции он находится.

Единственное, чего не может понять Хирн, как опытных представителей команды Фьюри так легко смогли переиграть.

«Его команда, Боб Арум, сказала нам, что арбитраж не будет проблемой. Мы могли бы сделать этот бой. Они оказались неправы, и это их дело. Это их ответственность. Это их проблема. Мы надеемся, что они смогут решить эту проблему, но мы должны позаботиться и о себе. Мы должны заботиться об Энтони Джошуа. Давайте посмотрим, сможет ли команда Фьюри сделать что-то для своего бойца. Я думаю, он будет разочарован. Думаю, ему тоже сказали, что он может получить бой с AJ».

Конечно, это большое разочарование. Действительно бой Джошуа – Фьюри должен стать самым большим за последние несколько лет. Однако то, что шанс на быстрый титульный бой может получить Усик, даже подталкивает немного поболеть за Уайлдера. Это тот случай, когда украинские болельщики бокса точно останутся в выигрыше.