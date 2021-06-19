Иноуэ и Чарло возвращаются. Представляем взрывной боксерский уик-энд
Инауэ: «Напомню Дасмариньясу в ринге все, что он говорил обо мне»
Японец вернется в ринг против опытного нокаутера
10:36
Наойя Иноуэ / фото - Bleacher Repport
Чемпион мира в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (20-0, 17 КО) высказался о сопернике накануне возвращения в ринг. Японец подерется против Майкла Дасмариньяса (30-2-1, 20 КО) 19 июня в Лас-Вегасе. Слова Инауэ приводит Boxing Scene.
«Прямо сейчас я просто сосредоточен на этом бою, живу моментом. Я слышал, что он говорил про меня, но предпочел не обращать на это внимания.
Когда придет время сразиться с ним, я буду использовать это как мотивацию. Я буду напоминать ему на ринге все, что он сказал обо мне».
За трансляцией поединка Инауэ – Дасмариньяс следите на XSPORT 20 июня, начиная с 05:00.
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