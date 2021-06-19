Инауэ: «Напомню Дасмариньясу в ринге все, что он говорил обо мне»

Наойя Иноуэ / фото - Bleacher Repport

Чемпион мира в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (20-0, 17 КО) высказался о сопернике накануне возвращения в ринг. Японец подерется против Майкла Дасмариньяса (30-2-1, 20 КО) 19 июня в Лас-Вегасе. Слова Инауэ приводит Boxing Scene.

Когда придет время сразиться с ним, я буду использовать это как мотивацию. Я буду напоминать ему на ринге все, что он сказал обо мне».