Арум намерен огранизовать реванш Иноуэ – Донэйр
Иноуэ может вернуться на ринг в поединке с малоизвестным тайцем
Чемпион WBA и IBF свой последний поединок провел в июне этого года
13:46
Наойя Иноуэ / Фото - starsports.lifeЧемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (21-0, 18 KO) узнал возможную дату своего следующего поединка.
14 декабря в Токио (Япония) Иноуэ может выйти в ринг с 28-летним Араном Дипаеном (12-2-0, 11 KO) из Таиланда. Об этом сообщает BadLeftHook.
Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в июне, Иноуэ в 3-м раунде нокаутировал одного филиппинца – Майкла Дасмаринаса (30-3-1, 20 KO).
Ранее Иноу заявлял, что намерен провести объединительный поединок с обладателем титула WBO, филиппинцем Джонриэлем Касимеро (31-4-0, 21 KO).
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