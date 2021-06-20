Как Иноуэ отключил очередного соперника. Видео нокаута
Иноуэ: «Возможность встретиться с Донейром или Касимеро вызывает у меня улыбку»
Японец прокомментировал победу над Дасмариньясом
10:25
Наоя Инауэ / фото - Odds Shark
Чемпион мира по версиям WBA/IBF Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) высказался о победе над Майклом Дасмариньясом (30-3-1, 20 КО). Японец рассказал, что знал, как нокаутировать соперника и назвал следующих желаемых оппонентов. Слова Наоя приводит Ring TV.
«Сегодня я дрался против бойца №1 по одной из версий. Поэтому считаю, что одержал большую победу. Я всегда готовлюсь к тому, чтобы нокаутировать своих соперников ударами в голову или по корпусу. К этому поединку я подошел подготовленным и выиграл нокаутом. Это хорошо для меня.
В первом раунда нашего боя, я хотел присмотреться и увидеть, что может мой соперник. Мои дальнейшие действия зависели от Майкла. Спустя некоторое время я понял, что смогу нокаутировать его. Сегодняшняя победа заставляет меня улыбаться, но возможность встретиться с Касимеро или Донейром, вызывает еще одну улыбку».
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