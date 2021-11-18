Дэвис – о своем следующем поединке: «Это будет один из лучших боев года»
Исаак Крус: «Джервонта должен показать на ринге, что он действительно суперзвезда»
Мексиканский претендент на титул – о предстоящем поединке с Дэвисом
09:58
Исаак Крус / Фото - boxingsceneМексиканский легковес Исаак Крус (22-1-1, 15 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя с чемпионом мира по версии WBA в этом дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).
Цитирует Круса Bad Left Hook.
«Это будет отличный бой. Я готов шокировать мир и стать следующей мексиканской звездой боксерского пантеона. Я готов устроить шоу. Когда я узнал, что получил этот бой, у меня было много эмоций, но, прежде всего, это действительно мотивировало меня готовиться к такой возможности. Мы ни в коем случае не слишком самоуверенны, но Джервонта не встречался ни с кем с моим стилем и моими характеристиками. Мы очень много работаем над моим стилем».
«Конечно, настоящими победителями этого боя станут любители бокса. «Питбуль» и «Танк» будут просто крушить друг друга. Я изголодался и у меня есть желание выиграть этот бой. Я борюсь не только за себя, я борюсь за свою семью и за то, чтобы моя страна гордилась мною. Я знаю, эта победа, может изменить всю мою карьеру. Джервонта должен показать на ринге, что он действительно суперзвезда. Я вовсе не считаю, что его невозможно победить. Я всегда хочу драться с лучшими, а Джервонта один из них. Я действительно много тренируюсь, поэтому эта задача мне под силу».
Бой Дэвис – Крус состоится 5 декабря.
Напомним, менеджер Джервонты считает, что он станет приемником Сауля Альвареса.