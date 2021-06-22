Ише Смит: «Уайлдер опасен, но не говорите мне, что у него сильнейший удар в истории бокса»

Экс-чемпион мира считает, что американец имеет шанс на победу над британцем

Фото: theathletic.com Бывший чемпион мира Ише Смит считает, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) имеет шанс на победу над Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) в третьем поединке, однако, он сможет сделать это только если донесет свой знаменитый убийственный удар. Тем не менее, называть Уайлдера сильнейшим панчером в истории бокса несколько преждевременно. По мнению Смита, в прошлом были люди, которые били своих соперников, возможно, даже сильнее и жестче, нежели Деонтей и не следует демонизировать его панчерские способности. «Буду ли я шокирован, если Деонтей Уайлдер нокаутирует Фьюри? Нет, потому что у него есть его сильный удар. Как по мне, это его единственный шанс на победу. Но нельзя сказать, что Уайлдер бьет сильнее всех в истории бокса. Рон Лайл был невероятно силен, а также Джордж Форман и Майк Тайсон. Такими глупыми высказываниями вы дискредитируете этих парней. Я не говорил, что Уайлдер был в депрессии, но каждый боец расстроен после своего первого поражения, иначе откуда, вы думаете, идут все эти оправдания? Явно не от того, что он чувствует себя счастливым». Would I shocked if DW ko’ed Fury? No bc he has that kind of power. But that’s the only chance he has IMO. But to say he’s the strongest HW champion in history is Cap. Ron Lyle was strong asf, so was George Foreman, Tyson was to. You discredit these guys with such asinine thinking — Ishé Oluwa Kamau Ali Smith (@IsheSugarShay) June 19, 2021 Тайсон Фьюри убежден, что продолжительная пауза между поединками с Деонтеем Уайлдером станет куда большей проблемой для его соперника, чем для него.

Рене Тер Велде