Ише Смит: «Уайлдер опасен, но не говорите мне, что у него сильнейший удар в истории бокса»

Фото: theathletic.com

Бывший чемпион мира Ише Смит считает, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) имеет шанс на победу над Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) в третьем поединке, однако, он сможет сделать это только если донесет свой знаменитый убийственный удар.

Тем не менее, называть Уайлдера сильнейшим панчером в истории бокса несколько преждевременно. По мнению Смита, в прошлом были люди, которые били своих соперников, возможно, даже сильнее и жестче, нежели Деонтей и не следует демонизировать его панчерские способности.

Would I shocked if DW ko’ed Fury? No bc he has that kind of power. But that’s the only chance he has IMO. But to say he’s the strongest HW champion in history is Cap. Ron Lyle was strong asf, so was George Foreman, Tyson was to. You discredit these guys with such asinine thinking