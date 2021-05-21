Источник: Уайлдер подписал контракт на бой с Фьюри, Тайсон подпишет в ближайшие дни

Поединок планируется 24 июля

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / фото - The Sun

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) договорился о третьем бое против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Реванш боксеров может сотояться 24 июля в Лас-Вегасе.

Журналист Кевин Иоле сообщил, что «Бронзовый Бомбардировщик» уже подписал контракт на поединок. Британский боксер вылетел в Лоас-Вегас, чтобы поставить свою подпись под документом.

Напомним, недавно стало известно, где может пройти поединок другого чемпиона мира в хэвивейтеЭнтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО).