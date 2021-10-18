Видеообзоры финальных матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Из раздевалки Норри перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе была украдена обувь
Однако это не повлияло на результат решающего матча соревнований
14:07
Кэмерон Норри / Фото - skysports.comТриумфатор турнира в Индиан-Уэллсе, британец Кэмерон Норри, сообщил, что перед финалом Masters из его раздевалки было украдено три пары обуви.
Цитирует Норри BBC.
«Каждый день я оставлял обувь в раздевалке, а перед финалом обнаружил, что три пары пропало. Не знаю, кто это сделал. Я потратил весь день на то, чтобы их найти, но так и не смог. Мне не хотелось думать об этом перед финалом, поэтому я сосредоточился на том, что мог контролировать в тот момент».
«Я счастлив победить на таком турнире в конце сезона. Если бы в начале года мне сказали, что я возьму титул в Индиан-Уэллсе, я бы очень обрадовался. Это большой прогресс с моей стороны».
Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Норри переиграл грузина Николоза Басилашвили (3:6, 6:4, 6:1).