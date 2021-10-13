Известно, какая промоутерская компания продолжит вести дела Усика

Бой с Джошуа был последним по контракту с K2

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Бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) был последним для чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) по контракту с промоутерской компанией K2 Ukraine.

До последнего времени оставалось неизвестно, продолжит ли Усик сотрудничать с нынешними промоутерами или, к примеру, подпишет соглашение с Matchroom Boxing Эдди Хирна, либо Top Rank Боба Арума, где на контракте находится его хороший друг Василий Ломаченко.

И все же, по словам Александра Красюка, Усик продолжит сотрудничество с ним, и соответственно, с K2 Promotions Ukraine.

Поединок с Джошуа был последний бой по контракту Усика с К2? Какова ситуация сейчас?

Мы договорились с Александром о продолжении сотрудничества.

То есть переподписали Усика в К2?



Договорились, обо всем договорились.

Переподписали Усика?

Что значит переподписали? Мы продолжаем сотрудничать с Александром, К2 и Усик.

Напомним, Усик не скрывает, что его главная цель в боксе – звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Этого он сможет добиться только если победит обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, однако перед этим украинцу предстоит реванш с Джошуа.