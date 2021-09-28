Президент WBC не уверен, что Джошуа захочет реванша с Усиком: «Я вижу его очень деморализованным»
Известно, когда должен состояться реванш Усик – Джошуа
Об этом рассказал промоутер украинца
28 сентября 12:41
Фото: Getty Images
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал, когда должен пройти реванш украинца и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«У нас есть ограничения по времени, в рамках которых должен состояться реванш. Те даты, которые Эдди Хирн объявил на пресс-конференции после боя, что это февраль-март, это действительно так. В рамках этого периода должен состояться реванш».
Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Ранее он признался, что хотел бы провести реванш на НСК «Олимпийский», но это крайне маловероятно.
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