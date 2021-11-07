Известно, сколько Захареев получит за победу на чемпионате мира по боксу

В финальном поединке украинец победил Вадима Мусаева

Юрий Захареев / фото - AIBA

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг, уверено перебоксировав в финале россиянина Вадима Мусаева.

По возвращению, Захареев получит от государства 100 тысяч долларов за золотую медаль. Стоит отметить, что за недавнюю победу на молодежном чемпионате мира Захарееву в Украине подарили квартиру и 10 тысяч долларов.

К тому же, Захареев является самым молодым украинским чемпионом мира.

Напомним, Ломаченко лично поздравил Захареева с медалью.