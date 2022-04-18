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Известно условие, при котором Усик завершит карьеру

Потенциальным бой с Фьюри может стать для украинца последним
Бокс Профессиональный бокс
18:24
Известно условие, при котором Усик завершит карьеру
Фото: Instagram

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик заявила, что пока супертяж не станет абсолютным чемпионом, разговор о пенсии и быть не может.

Не было ли такого боя, после которого Александр думал завершать карьеру?

Еще нет. Он хочет собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. И пока он этого не сделает, о пенсии говорить рано. 

Также Катерина рассказала, что из-за украинского флага ее жизни угрожали, а Александр не мог ответить «чей Крым», потому что его детей отправили бы в детдом.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Катерина Усик Александр Усик

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