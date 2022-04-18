«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
Известно условие, при котором Усик завершит карьеру
Потенциальным бой с Фьюри может стать для украинца последним
18:24
Фото: Instagram
Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик заявила, что пока супертяж не станет абсолютным чемпионом, разговор о пенсии и быть не может.
Не было ли такого боя, после которого Александр думал завершать карьеру?
Еще нет. Он хочет собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. И пока он этого не сделает, о пенсии говорить рано.
Также Катерина рассказала, что из-за украинского флага ее жизни угрожали, а Александр не мог ответить «чей Крым», потому что его детей отправили бы в детдом.