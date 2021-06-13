«Я вижу 51 на 49». Дэвид Аллен дал прогноз на бой Усик – Джошуа
Хирн отправил контракт Красюку. Бой Усик – Джошуа хотят объявить на следующей неделе
Британцы ждут последние правки от промоутера украинца
16:08
Усик и Хирн / Фото: Matchroom Boxing
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал, что на следующей неделе может быть подписан контракт на бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Мы отправили контракт Александру Красюку в среду или четверг. Поэтому мы просто ждем правки. Мы не ждем много предложений, поскольку большинство деталей уже согласовали. Надеюсь, все решим на этой неделе».
Напомним, поединок Джошуа и Усика может пройти 18 или 25 сентября.
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