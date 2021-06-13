Хирн отправил контракт Красюку. Бой Усик – Джошуа хотят объявить на следующей неделе

Британцы ждут последние правки от промоутера украинца





Усик и Хирн / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал, что на следующей неделе может быть подписан контракт на бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).



«Мы отправили контракт Александру Красюку в среду или четверг. Поэтому мы просто ждем правки. Мы не ждем много предложений, поскольку большинство деталей уже согласовали. Надеюсь, все решим на этой неделе».

Напомним, поединок Джошуа и Усика может пройти 18 или 25 сентября.