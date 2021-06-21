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Известный тренер дал совет Уайлдеру для победы над Фьюри

Деонтею нужно наладить свою голову
Бокс Профессиональный бокс
15:05
Известный тренер дал совет Уайлдеру для победы над Фьюри
Деонтей Уайлдер / Фото: PBC

Американский специалист Бадди Макгирт в комментарии Boxing News 24 посоветовал Деонтею Уайлдеру (41-1-1, 20 КО) перед третьим боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО) наладить свое психологическое состояние.

«Я уверен, что Уайлдер может победить. Но его проблема сейчас заключается в том, что он сильно зациклен на реванше, что тратит слишком много необходимой психологической энергии. Я уверен, что ему не нужно выходить на бой с Фьюри думая о том, что он должен его убить.

Нужно выходить на бой с мыслью о победе, но здесь нужно быть умным. Нельзя выйти на ринг с мыслями о том, что я снесу его, сделаю то, сделаю это».

Напомним, ранее Фьюри назвал Уайлдера и его тренера неудачниками.

Карен Агабекян
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Бадди МакГирт

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