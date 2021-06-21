Известный тренер дал совет Уайлдеру для победы над Фьюри

Деонтей Уайлдер / Фото: PBC

Американский специалист Бадди Макгирт в комментарии Boxing News 24 посоветовал Деонтею Уайлдеру (41-1-1, 20 КО) перед третьим боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО) наладить свое психологическое состояние.



Нужно выходить на бой с мыслью о победе, но здесь нужно быть умным. Нельзя выйти на ринг с мыслями о том, что я снесу его, сделаю то, сделаю это».