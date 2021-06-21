Фьюри: «Устрою Уайлдеру взбучку, а затем вырублю еще одного дурачка»
Известный тренер дал совет Уайлдеру для победы над Фьюри
Деонтею нужно наладить свою голову
15:05
Деонтей Уайлдер / Фото: PBC
Американский специалист Бадди Макгирт в комментарии Boxing News 24 посоветовал Деонтею Уайлдеру
(41-1-1, 20 КО) перед третьим боем с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО) наладить свое психологическое состояние.
«Я уверен, что Уайлдер может победить. Но его проблема сейчас заключается в том, что он сильно зациклен на реванше, что тратит слишком много необходимой психологической энергии. Я уверен, что ему не нужно выходить на бой с Фьюри думая о том, что он должен его убить.
Нужно выходить на бой с мыслью о победе, но здесь нужно быть умным. Нельзя выйти на ринг с мыслями о том, что я снесу его, сделаю то, сделаю это».
Напомним, ранее Фьюри назвал Уайлдера и его тренера неудачниками.
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