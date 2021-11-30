Известный тренер: «Ломаченко не поедет драться в Австралию»
Известный американский тренер Роберт Гарсия предположил, что новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) будет тяжело заполучить топовых соперников из-за желания драться у себя на родине в Австралии:
«Я думаю, что в Австралии Камбосос не подерется с Дэвисом, Хэйни или Ломаченко. Девин не поедет в Австралию. Зачем это ему? Посмотрите, что произошло там с Пакьяо. Даю сто процентов, что ни один из этих именитых боксеров не отправится в Австралию, но Камбосос подерется в родном городе.
Ломаченко не поедет драться в Австралию. Никто из звездных бойцов туда не полетит. Камбосос проведет бой в Австралии, но в США платят намного больше. Он подерется дома, заработает 1,5-2 миллиона долларов, и это будет чертовски хорошо для него. Затем Камбосос прилетит в США, чтобы сразиться с любым из этих парней и получить 3-4 миллиона долларов. Это будет грамотный шаг.
Даже если его команда попытается устроить бой, то Райан Гарсия, Лома, Дэвис, Хэйни и Джозеф Диас не поедут драться в Австралию. Камбосос подерется с кем-то другим. Многие согласятся отправиться туда».
Напомним, Камбосос предложил Теофимо Лопесу провести реванш в Австралии.
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