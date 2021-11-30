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Известный тренер: «Ломаченко не поедет драться в Австралию»

Роберт Гарсия считает, что у себя на родине Камбосос не заполучит топовых соперников
Бокс Профессиональный бокс
15:34
Известный тренер: «Ломаченко не поедет драться в Австралию»
Фото: Getty Images

Известный американский тренер Роберт Гарсия предположил, что новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) будет тяжело заполучить топовых соперников из-за желания драться у себя на родине в Австралии:

«Я думаю, что в Австралии Камбосос не подерется с Дэвисом, Хэйни или Ломаченко. Девин не поедет в Австралию. Зачем это ему? Посмотрите, что произошло там с Пакьяо. Даю сто процентов, что ни один из этих именитых боксеров не отправится в Австралию, но Камбосос подерется в родном городе.

Ломаченко не поедет драться в Австралию. Никто из звездных бойцов туда не полетит. Камбосос проведет бой в Австралии, но в США платят намного больше. Он подерется дома, заработает 1,5-2 миллиона долларов, и это будет чертовски хорошо для него. Затем Камбосос прилетит в США, чтобы сразиться с любым из этих парней и получить 3-4 миллиона долларов. Это будет грамотный шаг.

Даже если его команда попытается устроить бой, то Райан Гарсия, Лома, Дэвис, Хэйни и Джозеф Диас не поедут драться в Австралию. Камбосос подерется с кем-то другим. Многие согласятся отправиться туда».


Напомним, Камбосос предложил Теофимо Лопесу провести реванш в Австралии.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Джордж Камбосос Василий Ломаченко Райан Гарсия

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