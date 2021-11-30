Известный тренер: «Ломаченко не поедет драться в Австралию»

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Известный американский тренер Роберт Гарсия предположил, что новоиспеченному абсолютному чемпиону мира в легком весе Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) будет тяжело заполучить топовых соперников из-за желания драться у себя на родине в Австралии:

Ломаченко не поедет драться в Австралию. Никто из звездных бойцов туда не полетит. Камбосос проведет бой в Австралии, но в США платят намного больше. Он подерется дома, заработает 1,5-2 миллиона долларов, и это будет чертовски хорошо для него. Затем Камбосос прилетит в США, чтобы сразиться с любым из этих парней и получить 3-4 миллиона долларов. Это будет грамотный шаг.

Даже если его команда попытается устроить бой, то Райан Гарсия, Лома, Дэвис, Хэйни и Джозеф Диас не поедут драться в Австралию. Камбосос подерется с кем-то другим. Многие согласятся отправиться туда».