Бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира может пройти в Киеве
Александр Усик продлил сотрудничество с промоутерской компанией
У промоутра и боксера были проблемы после боя с Чисорой, но сейчас все улажено
07:41
Александр Красюк, Александр Усик / Фото: Matchroom
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
сообщил, что им удалось продлить соглашение с чемпионом мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком
(19-0, 13 КО).
Бой Усика с Энтони Джошуа был последним по контракту украинца и ожидалось, что Александр будет вести переговоры с именитыми зарубежными промоутерами.
«Мы просто договорились о продолжении сотрудничества. Речь не идет о конкретных сроках или количестве проводимых поединков. Главное, что мы вместе идем дальше.
Прямо сейчас у нас великолепные отношения. Что касается истории с Чисорой... Были кое-какие шероховатости. Не у нас лично, а внутри команды, которые уже разрешились и о них никто не вспоминает».
Напомним, Красюк также рассказал, что Украина не сможет превзойти Великобританию в плане прибыли от продажи билетов.
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