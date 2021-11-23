Александр Усик продлил сотрудничество с промоутерской компанией

У промоутра и боксера были проблемы после боя с Чисорой, но сейчас все улажено





Александр Красюк, Александр Усик / Фото: Matchroom

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что им удалось продлить соглашение с чемпионом мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).



Бой Усика с Энтони Джошуа был последним по контракту украинца и ожидалось, что Александр будет вести переговоры с именитыми зарубежными промоутерами.

«Мы просто договорились о продолжении сотрудничества. Речь не идет о конкретных сроках или количестве проводимых поединков. Главное, что мы вместе идем дальше. Прямо сейчас у нас великолепные отношения. Что касается истории с Чисорой... Были кое-какие шероховатости. Не у нас лично, а внутри команды, которые уже разрешились и о них никто не вспоминает».

Напомним, Красюк также рассказал, что Украина не сможет превзойти Великобританию в плане прибыли от продажи билетов.