Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика

Ну или просто неудачно шутят

Александр Усик и Логан Пол / Фото - коллаж

1 миллион проданных трансляций. В голове не укладывается как это возможно – настолько большое количество людей захотело посмотреть бой пожилой легенды бокса с огромным блогером. И не просто посмотреть, а выложить за это все 50 долларов.

Поединок Флойд Мейвезер – Логан Пол явно не остался незамеченным в мире бокса. Большинство сходятся во мнении, что это было жалкое зрелище, в котором экс-чемпион мира опозорился, но опять заработал впечатляющий гонорар.

Но откуда-то взялись люди, которые остались впечатлены боксом Пола. Ну или делают вид, что он им понравился.

Не сказать, чтобы это популярное мнение, но в Twitter все же можно найти несколько постов от людей, желающих, чтобы следующим соперником Логана Пола стал бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик. Да, звучит как полнейший бред.

Вес Пола на церемонии взвешивания перед встречей с Мейвезером составлял 85,9 кг. Усик после перехода в супертяжи стабильно показывает 97+ кг на весах. Дивизионы разные. Но болельщикам все равно.

Усик – Логан Пол!!! Устройте это после боя с Джошуа! Ответ: Я удивлен. Почему вы хотите, чтобы Усик подрался с Логаном Полом после Джошуа? Вы действительно считаете, что Логан Пол достаточно талантлив, что у него достаточно выносливости, чтобы играться с большими пушками?

Мне нужно, чтобы Логан Пол каким-то образом вышел на Усика и позвонил Хирну до того, как они подпишут контракт на бой с Джошуа.

Логан должен подраться с тяжеловесом, таким как Усик.

Логан Пол против Александра Усика следующим. Нам всем нужно хорошенько поработать вместе, чтобы эта казнь… я имеют ввиду… бой состоялся. Нам всем нужен этот поединок.

Логан Пол точно победит Усика, основываясь на том, что я увидел с Мейвезером.

Я не смотрел бой, но, думаю, Логан Пол доставит Усику проблем, с которыми он не сможет справиться. Это должен быть следующий бой.

I'm not watching the fight but I think Logan Paul gives Usyk problems he has not dealt with.



Логан Пол побьет Усика.

На самом деле, я был ошеломлен тем, насколько конкурентным в ринге был Логан Пол. А его брат выглядит еще лучше. Эти парни не собираются уходить. Ответ: Ага… Поставьте их в ринг с настоящим крузером как Усик. Тогда посмотрим настолько изменится ваш твитт.

Я чего-то не понимаю. Не похоже, чтобы они занимались чем-то еще, кроме как вытягиванием денег из людей. И фанаты повелись на это. Один даже написал, что хотел бы увидеть бой Усик – Пол после встречи Усика и Джошуа. Действительно? То есть Пол на таком уровне, что может боксировать с Усиком и ему подобными?

Really?

К счастью, мнение о бое Усик – Пол непопулярно. Но факт того, что у кого-то в голове оно все же сформировалось, пугает. Впрочем, сам украинец был бы, наверное, не против подраться с блогером. Тайсон Фьюри поднял гонорар в WWE. Чем этот вариант хуже?