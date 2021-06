Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?

Логан Пол и Флойд Мейвезер / Фото - Showtime

Если вы представите, что где-то в Майами сейчас сидит и смеется один бывший чемпион мира по фамилии Мейвезер – вы окажетесь правы. И он тоже прав – повод для дикого смеха у него есть.

Флойд Мейвезер уже давно превратился в беспощадную машину по зарабатыванию денег, но то, что произошло вечером в воскресенье во Флориде, переходит все границы. Американец вновь заработал целое состояние за скучную толкотню с блогером Логаном Полом с рекордом 0-1, которая длилась восемь раундов. В этом представлении единственная надежда была хоть на какой-то сколько-нибудь яркий нокаут, но Мейвезер не подарил зрителям даже этого.

Более того, в этом поединке не было ни одного момента, чтобы Пол получил хотя бы какой-то урон, не говоря уже о нокдаунах. Понятно, что Мейвезер превзошел своего оппонента (разве могло быть иначе в поединке непобедимого экс-чемпиона мира против блогера из Youtube), но критика полилась на американца сразу после финального гонга.

Но ему фиолетово.

Покидая ринг, Мейвезер коварно улыбнулся. Он понимает, что ему удалось то, что он уже успел назвать «ограблением банка». Причем, кто бы то там не говорил, как бы все его не критиковали, американцу все сойдет с рук, и когда ему будет нужно – о нем опять все вспомнят.

Мейвезер еще до выхода в ринг заявил, что заработал 30 миллионов долларов от выплат спонсоров за размещение рекламы, а финальный доход будет еще больше.

Причина такого легкого профита элементарна: болельщикам по-прежнему нужен, в первую очередь, сам Мейвезер. Бокс – второстепенен, шоу – на первом месте.

Сейчас Флойду уже 44 года. Он ушел из профессионального бокса в 2017-м (а, возможно, и раньше, в зависимости от вашего отношения к его поединку против Коннора Макгрегора), и сейчас он очень далек от своей пиковой формы, которая была десяток лет назад.

В бою против Пола он доминировал и однозначно одержал бы победу, если бы в этом бою были судьи. Но, в целом, трудно спорить с тем, что выступление «денежного» было очень блеклым, и то, что на 15 кг тяжелее боец-непрофессионал «выжил» в этом поединке – исключительно его вина.

Несмотря на унылое выступление, Мейвезер остается главным шоуменом бокса. Его все равно будут хотеть видеть, его боев будут ждать – такие уж современные реалии. О чем это говорит больше: о самом боксе или только о его поклонниках – судить вам.



Сама идея боя Мейвезер – Пол была настолько смехотворной, что даже блогер признался, что рассмеялся в голос, когда впервые услышал о ней. Но зрительский интерес только нарастал, а Мейвезер таких шансов не упускает.

Все понимали, что это сюр, но шумиха в соцсетях, попадание новостей по этому поединку в Google Trends говорили о том, что поединок нужно организовать – и он будет популярнее действительно серьезных и важных боев в профессиональном боксе, намеченных на этот год.

Сам Флойд перед боем демонстрировал свое высокомерие, говоря о своей важной миссии для всего мирового бокса, за которую, конечно же, нужно платить. Людям это и нравится – американец дерзок, но отвечает за свои слова. Он делает то, что хотят видеть и его фанаты, и его хэйтеры.

Позиция, с которой трудно спорить. Но, несмотря на такие призывы, они только подогревают интерес к персоне Мейвезера.

На пресс-конференции «денежный» традиционно заявлял, что больше не собирается возвращаться на ринг. Это мы уже слышали неоднократно, но это свое обещание Флойд нарушал неоднократно – и его хотели видеть. Он умеет делать шоу даже вне ринга, и за это тоже хорошо получает.

Что будет дальше? Пол не исключил, что попробует провести реванш с Мейвезером, чтобы все-таки его победить. Но звучало, откровенно говоря, это все не очень убедительно.

Пол уже ушел с победой. С моральной победой. Он прошел всю дистанцию боя с одним из величайших чемпионов в истории бокса, и нет сомнений, что когда он говорил о своей сбывшейся мечте, он не лукавил.

Уже сейчас вырисовывается более прибыльный вариант, чем реванш с Логаном Полом. Этот бой может стать для Мейвезера мостиком к бою против Джейка Пола. Он, в отличие от брата, является профессиональным боксером с рекордом 3-0. Здесь и тема мести, и провокация, которую устроил Джейк в мае на пресс-конференции, сняв с Мейвезера шляпу. Предпосылки для раскрутки такого поединка есть уже сейчас.

@jakepaul and @FloydMayweather just got into it pic.twitter.com/SkFCOMQPVk