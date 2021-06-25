Как Накатани дрался с Лопесом? Теофимо признал, что боксировал ужасно, Арум заявил, что он не готов к Ломаченко

Японец действительно дал непростой бой американцу

История

Теофимо Лопес и Масайоши Накатани / Фото - SecondsOut.com

Он боксировал с Теофимо Лопесом. Для многих это единственная информация о следующем сопернике Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) японце Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Мы уже рассказывали подробнее о том, кто он такой, переводили множество интервью, даже находили его самые яркие поединки. Но главное – это тот самый бой с Лопесом. Так что давайте о нем поподробнее.

19 июня 2019 года. Именно в этот день в Оксон Хилле, США Лопес впервые в своей карьере боксировал в главном поединке вечера. Его соперником стал Накатани, который впервые выехал за пределы Японии.

На тот момент у Масайоши был простой длительностью 222 дня. Но он настраивался только на победу, которая должна была принести ему статус обязательного претендента на пояс IBF в легком весе – именно он стоял на кону встречи.

В день официального объявления поединка Накатани и его команда устроили пресс-конференцию:

«Что же, нет никаких особых чувств. Это просто контрольная точка. Я хочу подтвердить свой класс и перейти к следующей. Я еще не просматривал его основательно, но это боксер момента. У меня накопилось достаточно опыта. А мой соперник молод, так что он включится с самого начала. Думаю, все решит нокаут. И если это будет битва перед боем за титул чемпиона мира, то я должен одержать победу и выйти из ринга невредимым».

Лопес, на самом деле, говорил приблизительно те же вещи – нужно пройти этого соперника, чтобы стать чемпионом мира:

«Я ничего не знаю об этом парне, но мой отец изучает его. Знаю, что он высокий и японец, к тому же имеет рекорд 18-0, а также 12 поединков закончил нокаутом. У него прекрасная репутация, и он не имеет поражений, к тому же выйдет на ринг не отбывать номер, а добиться положительного результата для себя, но я буду продолжать убирать этих парней с моего пути, один за другим. Бой с японцем, это мой последний шаг перед титульным поединком. После победы я становлюсь обязательным претендентом, и если Ричард Комми не захочет драться со мной, то ему придется оставить свой титул. Так что бой с Накатани, это последний этап перед тем, как я стану чемпионом мира».

Кстати, о нокауте Теофимо тоже не забыл сказать:

«Это мой первый мейн-ивент. И кто-то упадет».

У обоих боксеров перед поединком были проблемы. У Накатани – с весом. У Лопеса – и с весом, и c семьей.

Теофимо перед поединком женился. Проблема была не конкретно в свадьбе, а в том, что на нее не пришли ни его мама, ни его сестры. Им не нравилась невеста Синтия, которая на шесть лет старше боксера.

Как уже непосредственно перед поединком сказал Андре Уорд, хоть и ты и пытаешься выбросить все лишнее из головы до выхода в ринг, но подобные мысли все равно мешают. Семья должна поддерживать, а не ссориться.

Ну а вес – это проблема обоих бойцов. Лопес – большой парень. Еще перед боем с Эдисом Татли у него были проблемы с тем, чтобы вложиться в лимит легкого дивизиона. Перед Накатани они никуда не делись. Лишь перед Комми Теофимо нашел настоящего профессионала в деле диетологии – украинца Александра Фоку.

Масайоши на 9 сантиметров выше Лопеса. Понятно, что ему показать на весах меньше 61,2 кг тоже было непросто. Говорят, он был настолько он был изнеможенным, что его едва ли не под руки привели на церемонию взвешивания.

Впрочем, в кадре и один, и второй держались достаточно бодро:

Накатани, кстати, свои проблемы тоже исправил. Перед поединком с Вердехо уже все было хорошо – японец поменял питание, сократил количеству употребления соли и, если обычно в день церемонии взвешивания ели стоял на ногах, то здесь даже мог позволить себе поесть овсянки.

И вот день боя. Самому поединку предшествовали на самые приятные события. Сначала на носилках из ринга уносили Максима Дадашева, который, к сожалению, битву за жизнь все же проиграл…

А перед выходом боксеров в ринг была минута молчания в память о легендарном Пернелле Уитакере.

Поединок начался неприятно для Лопеса. Андре Уорд, который вел неофициальный подсчет очков, отдал первые два раунда японцу. Угол Теофимо начал нервничать. Настолько, что комментаторам пришлось извиняться за матерные слова от Лопеса-старшего, которые попали в эфир:

«Вы*би этого н*гг*ра, дружище».

Не удивительно, что Накатани много работал джебом. После стартовых двух раундов японец выбросил 81 прямой удар передней рукой (у Теофимо 41) и попал 25% – 20 раз (15% и 6 точных у Лопеса).

Но, помимо этого стоит отметить еще один удар Масайоши – левой рукой по корпусу. Он пользуется им очень часто. И в поединке с Теофимо активно его запускал. А вот прямой правой – это только по стоячей мишени. И да, Лопес порой застаивался, особенно во второй половине боя.

Это и была тактика японцев – в пятом Накатани в углу четко сказали: «Это то, что мы планировали. Он никогда не боксировал 6 раундов (на самом деле, 7). После шестого включаемся».

Впрочем, с 3 по 7 раунды, как минимум у Андре Уорда, забрал Теофимо. Причем, в четвертом Накатани даже оказался на канвасе. Но ничего интересного – рефери нокдаун не отсчитал, японец попросту поскользнулся на луже в углу Лопеса.

Правда, ближе к концу встречи тактика команды Накатани все же начала работать. Удары по корпусу и сложная весосгонка замедлили Лопеса. В десятом раунде японец не стеснялся связывать джеб и мощный правый прямой – самая убедительная трехминутка от Масайоши.

Развить успех не получилось. Остальные чемпионские раунды японец забрать не сумел, к нокауту также не приблизился. В итоге, судьи справедливо отдали победу Теофимо. У Андре Уорда получилось 116:112 в пользу американца.

Судьи посчитали, что перевес был больше: 118-110, 119-109, 119-109. Но Накатани не был простым соперником. И Теофимо признал это прямо в ринге:

«Что я думаю о своем выступлении? Ужасно. Но что поделать. Это непростой парень. Он высокий. Но я прошел 12 раундов и все равно сделал заднее сальто. Так что я в порядке».

Полное видео боя Накатани – Лопес:

По количеству точных ударов Лопес превзошел соперника – 166 против 124. Но в середине боя Теофимо-старший четко описал происходящее в ринге:

«Мы не думали, что Накатани будет таким непростым соперником. Да, мы забираем раунды, но он крепкий парень».

Уже после поединка из команды Лопеса прозвучала следующая фраза в адрес соперника:

«Он жесткий соперник, умелый. Он достаточно хорош, чтобы побить многих представителей топ-10 мирового рейтинга».

Накатани дал настолько конкурентный поединок Лопесу, что Боб Арум начал задумываться а не рано ли выпускать Лопеса против Василия Ломаченко:

«Он точно не готов к Ломаченко. Никто не готов к Ломаченко. Может после Комми мы устроим ему еще один бой, защиту титула, а уже тогда – Ломаченко».

Масайоши после боя не говорил. Он сразу же отправился в больницу. А вскоре объявил о завершении карьеры. Не из-за повреждения, а из-за поражения. В начале карьеры японец дал себе обещание – уйти после первой же неудачи.

Но все же изменил свое решение – вернулся. И перед встречей с Феликсом Вердехо коротко прокомментировал поединок против Лопеса:

«Это был близкий бой. Но я не наносил того количества ударов, чтобы победить».

Многие предрекают, что нечто подобное Накатани выдаст и в ринге против Ломаченко – даст украинцу бой, но проиграет. Как-то так, как это сделал Люк Кэмпбелл. Вроде на вид и достойно, но по запискам судей – разгром.

Впрочем, куда больше людей склоняются к тому, что Ломаченко победит досрочно. Уж больно неуютно Масайоши чувствует себя на средней и ближней дистанциях. А украинец там король.

Бой Ломаченко – Накатани пройдет в ночь с 26 на 27 июня. Японец является действующим обладателем титула WBO Inter-Continental в легком весе, но его титул не будет стоять на кону поединка.