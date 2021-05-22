«Как насчет выйти в ринг, маленькая с*чка?» Де Ла Хойя бросил вызов Дэйне Уайту

Экс-чемпион шести весовых недоволен ситуацией с Джорджем Сент-Пьером

Оскар Де Ла Хойя / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя бросил вызов главе UFC Дэйне Уайту.

Стоит отметить, что Де Ла Хойя это сделал не просто так. На прошлой неделе стало известно, что Уайт запретил легенде октагона Джорджу Сент-Пьеру выходить в ринг против Де Ла Хойи на набирающей популярность площадке Triller, так как француз все еще связан контрактом с UFC.

Де Ла Хойя остался сильно разочарован поступком Уайта и в своем Twitter написал:

«Дэйна Уайт, прекращай мешать Джорджу Сент-Пьеру драться. Как насчет того, чтобы выйти в ринг, маленькая с*чка. А после того как я надрал бы тебе зад, я подрался бы с настоящим мужчиной».

Напомним, Сен-Пьер признался, что бой с Оскаром – несбывшаяся мечта.