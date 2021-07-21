Ковалев объяснил причину своего первого поражения в каьере
Как российские боксеры Ковалев и Дрозд отреагировали на анонс боя Усик – Джошуа
Украинец сразится за четыре титула чемпиона мира
21 июля 12:27
Сергей Ковалев / фото - Чемпионат
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) подерется против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября. О поединке стало известно на днях.
Экс-чемпионы мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев и в крузервейте Григорий Дрозд отреагировали на анонс поединка в соцсетях. Россияне поддержали Усика.
Ковалев:
«Удачи, Саня!»
Дрозд:
«Желаю отличного лагеря! С Богом!»
Британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) станет обязательным претендентом на пояс WBO после поединка украинца.
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