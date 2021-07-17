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Как Усику победить Джошуа? Несколько советов для украинского супертяжа

От знатоков своего дела
Бокс Профессиональный бокс
17:00
Как Усику победить Джошуа? Несколько советов для украинского супертяжа Мнение
Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото - vbetnews.com

Мы все еще продолжаем ждать официального объявления поединка, но, вроде как, все идет гладко и в ближайшее время о бое Александр УсикЭнтони Джошуа все же должны объявить. BoxRec уже даже внес его в свою базу.

Встреча, на кону которой будут стоять все пояса британца (WBA, WBO, IBF и IBO), запланирована на 25 сентября и пройдет на 62-тысячном стадионе Tottenham Hotspur Stadium. 

Ну а поэтому разговоров о поединке более чем достаточно.

И вот самый старый из ныне выпускающихся журналов о боксе британский еженедельник Boxing News задал своим экспертам вопрос:

Что Александр Усик может сделать, чтобы побить Энтони Джошуа?

Мики Хеллит, менеджер и промоутер

Александр Усик был блистательным тяжеловесом с отличными навыками. Он может использовать свои передвижения и стиль левши для того, чтобы создать проблемы Джошуа. Но, думаю, ему нужно больше опыта в супертяжах.

Джо Галлахер, бывший тренер Энтони Кроллы и Скротта Куигга

Джошуа начал лучше работать на ногах, но и Усик хорошо двигается. Все будет зависеть от того, как они будут справляться с нервом, когда будут сходиться в разменах. Думаю, это будет техничный бой, который будет серьезно истощать психологически. Усику, чтобы победить, нужно постоянно держать Джошуа в напряжении, передвигаться, сближаться и не позволять Джошуа вязать себя на ближней дистанции.

Лиза Уайтсайд, призер чемпионатов Европы и мира

С такой разницей в габаритах будет сложно. Усик не природный супертяж, а поэтому ему стоит полагаться на скорость, передвижения, нужно быть неуловимым, чтобы заставлять Джошуа промахиваться и уставать.

Энди Кларк, комментатор Sky

Он должен идти по очень тонкой грани. Он должен бить и двигаться, но этого будет недостаточно для победы. Временами он должен будет останавливаться, стоять на ногах и сильно бить Джошуа. Слишком много или недостаточно чего-то и он проиграет.

Сомневаюсь, что Усик будет следовать именно этим указаниям. Если информация о том, что Анатолий Ломаченко будет готовить его к бою против Джошуа, то других советников там не нужно.

Сергей Лукьяненко
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Энтони Джошуа Александр Усик

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