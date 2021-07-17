«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Питер Фьюри: «Усик очень опасен. Его мощи достаточно, чтобы заслужить уважение Джошуа»
Британский наставник – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
10:21
Усик и Джошуа / Фото - standard.co.ukИзвестный британский специалист Питер Фьюри с уверенностью заявил, что непобежденный украинский супертяжеловес Александр Усика (18-0, 13 KO) может стать непреодолимым барьером для действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Цитирует Фьюри Sky Sports.
«Усик очень опасен. Это не легкая прогулка. Забудьте о том, что он пришел из первого тяжелого веса. Этот парень провел пару боев в супертяжелом дивизионе, он приспособился и набрал нужный вес. Усик – серьезный супертяжеловес, большой талант, так что это будет хороший бой. Конечно же, мощи Усика достаточно, чтобы заслужить уважение Джошуа. Он точно бьет, и каждый в боксерском деле знает, что с таким весом любой панчер может причинить урон, если правильно нанесет удар. Усик принадлежит к супертяжелому дивизиону и является серьезной угрозой. Это серьезный поединок. Я полностью отдаю Джошуа должное за то, что он принял этот бой. Я думаю, что в конечном итоге это будет битва навыков, потому что нельзя подвергать себя опасности. Я жду этого боя. Это отличный поединок, хорошее противостояние».
Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.