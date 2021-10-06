Атлетическая комиссия штата Невада подкорректировала судейский состав на поединок Фьюри – Уайлдер
Какой хитрый парень. Уайлдер намерен после победы над Фьюри провести бой с Усиком
Американец желает стать абсолютным чемпионом мира
10:39
Деонтей Уайлдер / Фото - talksport.comБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) в интервью YouTube-каналу «Behind The Gloves» высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) в случае победы над обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Я однозначно хочу подраться с Усиком. Мне нравится то, что он говорит. Слышал, как он предсказал, что я нокаутирую Фьюри. Он также сказал, что нокаутирует Джошуа в реванше. Усик хочет подраться за все титулы, потому что он старше. Усик – человек чести. Он сдержит свое слово. Многие люди берут пояс и начинают развлекаться. Я считаю, что Усик – воин, который отвечает за свои слова. С нетерпением жду моего боя с Усиком. Я могу завершить карьеру лишь тогда, когда останется один чемпион, одно лицо, одно имя».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября.
Накануне Атлетическая комиссия штата Невады внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок супертяжеловесов.