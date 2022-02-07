Деньги или Австралия? В команде Хэйни Камбососу предлагают променять родину на солидный чек
«Какой стыд». Камбосос отреагировал на нежелание команды Хэйни лететь в Австралии
Лидер легкого дивизиона может переключиться на Ломаченко
09:17
Джордж Камбосос / Фото - TwitterАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в Twitter поделился мнением относительно слов Билла Хэйни, отца обладателя титула WBC Девина Хэйни (27-0, 15 KO), который заявил, что поединок с участием его сына не состоится на территории Австралии.
«Но парень сказал: «Я отправлюсь на Юпитер». Срочные новости, дружище. Австралийские стадионы открыты и работают на полную мощность, полноценные международные поездки начнутся в следующем месяце, так что привези всех своих товарищей. Я не видел сделки с указанной суммой в долларах. Но вы же отправили контракт? У DAZN нет для тебя денег. Ой».
«Я дрался в Англии, Греции, Малайзии, Новой Зеландии и четыре раза в США, чтобы стать чемпионом мира. Я заслужил свои пояса, в то время как некоторые из этих парней, у которых эго побольше, чем их достижения, не могут приехать драться даже в другой американский штат. Я уже и не говорю про 8000 миль и Австралию. Какой стыд».
Напомним, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) готов лететь в Австралию – даже за два месяца до боя, чтобы избежать форс-мажоров.