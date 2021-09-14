«Какой-то еб**ый бардак». У Консейсао подали жалобу в WBC после спорного поражения от Вальдеса и сообщили свои требования

Менеджер бразильца вне себя от ярости

Вальдес и Консейсао / Фото: Top Rank

Менеджер олимпийского чемпиона Робсона Консейсау (16-1, 8 KO) Серхио Батарелли был вне себя от решения судей в поединке подопечного с чемпионом WBC во втором полулегком весе Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO).



Батарелли требует от WBC для своего подопечного незамедлительный реванш и первую позицию в рейтинге:

Это шутка такая? Что это за рефери такой? Он ранее хоть когда-то судил титульные бои? Это, бл**ь, какой-то бардак. Какая-то е**чая шутка. А этот тест на допинг... Нах**а их делать, если потом всё равно бой состоится, а провинившегося никак не накажут? Всё настолько предвзято и нечестно. В Бразилии СМИ только об этом и говорят. Надеюсь, Сулейман как-то отреагирует на мой иск.

Напомним, что рефери, на записках которого был невразумительный счет, признал свою ошибку.