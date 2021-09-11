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Консейсао 12 раундов избивал чемпиона мира Вальдеса, но все равно проиграл

Судьи в Тусоне приняли очень странное решение
Бокс Профессиональный бокс
07:35
Консейсао 12 раундов избивал чемпиона мира Вальдеса, но все равно проиграл
Вальдес и Консейсао / фото - Boxing News

На арене Casino Del Sol в Тусоне, США, чемпион мира во втором полулегком весе Оскар Вальдес (30-0, КО КО) победил бразильского претендента Робсона Консейсао (16-1, 8 КО).

С самого начала боя соперники выбрали разные тактики. Консейсао пытался действовать на дистанции, а чемпион постоянно сокращал, но его удары не находили цели.

Начиная с третьего раунда, бразилец стал наращивать темп и чаще попадать. Вальдес много пропускал, но так и не смог ничем ответить. Оскар вернулся в бой в последних раундах, пытаясь зажать соперника у канатов, но Робсон также небезуспешно отвечал .

Все же после финального гонга все трое судей увидели победу Оскара Вальдеса.

Результат боя: победа Оскара Валдеса единогласным решением судей со счетом 117-110, 115-112, 115-112.

Напомним, накануне боя у Вальдеса обнаружили допинг, но не стали снимать его с боя или штрафовать.

Как прошли все 12 раундов странного противостояния. 


Антон Кривенко
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Оскар Вальдес Робсон Консейсао

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