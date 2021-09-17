Каллум Смит хочет реванш с Альваресом в полутяжелом весе: «Я точно предстану лучшей версией себя»
Бывший чемпион мира во втором среднем весе, британец Каллум Смит (27-1, 19 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что хочет сразиться со своим обидчиком, чемпионом WBC, WBA и WBO, лидером рейтинга p4p, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) в полутяжелом дивизионе.
«Я бы хотел провести реванш с Альваресом. Конечно, в нашем бою он побил меня и сделал это уверенно. Не может быть никаких оправданий. Но я верю, что вы увидите улучшенную версию меня в полутяжелом весе. Я сожалею только о том, что в бою с Канело я не был лучшей версией себя. Не знаю, каким бы тогда получился бой. Да, он побил меня, но я плохо выступил в тот вечер, и это моя вина.
Если бы я был чемпионом, и мне предложили бой с ним в полутяжелом весе, то я бы согласился. Я верю, что на определенном этапе он поднимется в весе. Если честно, я думаю, что Канело пойдет куда захочет. Я считаю, что вы увидите лучшую версию меня в полутяжелом весе. Может быть, он тоже станет лучше в этом дивизионе, мы не знаем. Но я точно предстану лучшей версией себя».
Каллум Смит проведет дебютный бой в полутяжелом весе в андеркате мегафайта Усик – Джошуа.
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