Каллум Смит хочет реванш с Альваресом в полутяжелом весе: «Я точно предстану лучшей версией себя»

Каллум Смит / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, британец Каллум Смит (27-1, 19 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что хочет сразиться со своим обидчиком, чемпионом WBC, WBA и WBO, лидером рейтинга p4p, мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) в полутяжелом дивизионе.

Если бы я был чемпионом, и мне предложили бой с ним в полутяжелом весе, то я бы согласился. Я верю, что на определенном этапе он поднимется в весе. Если честно, я думаю, что Канело пойдет куда захочет. Я считаю, что вы увидите лучшую версию меня в полутяжелом весе. Может быть, он тоже станет лучше в этом дивизионе, мы не знаем. Но я точно предстану лучшей версией себя».