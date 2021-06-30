Камбосос: «Дерись Ломаченко с Лопесом так же, как с Накатани, то я бы дрался с Василием»

Джордж уверен, что Теофимо просто повезло победить украинца





Джордж Камбосос / Фото: Triller

Претендент на чемпионский титул в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в интервью FightHype.com заявил, что выступи Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) так как с Масаеши Накатани (19-2, 10 КО), то выиграл бы.



«Думаю, что бой с Ломаченко был бы тяжелее, чем с Лопесом, если учесть его набор навыков и его движение. Как я уже говорил, Лопес слишком раскручен СМИ. Этот парень чересчур распиарен, а ему повезло с Накатани. Ему повезло с Комми. Он поймал Ричарда хорошим ударом, но это было большое везение. И ему чрезвычайно повезло с Ломаченко.

Дерись Ломаченко с ним так же, как с Накатани, то не было бы никакого Лопеса. Состоялся бы поединок Камбосос – Ломаченко. Мы бы уже провели этот бой, ведь Ломаченко сделал бы все возможное, чтобы не заразиться коронавирусом, он бы следовал всем протоколам».

Напомним, Камбосос ранее заявил, что его не удивило то, как Ломаченко побил Накатани.