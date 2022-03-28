Камбосос и Хэйни договорились о поединке

Сделка включает пункт о реванше в случае победы американца

Фото: dazn.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KО) и обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) договорились о бое на 5 июня, сообщает ESPN.

Противостояние состоится на стадионе Marvel в Мельбурне (Австралия). Поединок будет транслировать в США канал ESPN.

Согласно источнику, Хэйни подписал соглашение о совместном продвижении нескольких боев с Top Rank и Лу Дибеллой. Теперь его поединки будут эксклюзивно на ESPN.

Издание пишет, что сделка включает пункт о реванше в случае победы Девина. В случае, если Камбосос проиграет и воспользуется своим правом, бой также состоится в Австралии. Даже если американец проиграет, его следующий поединок после этого будет совместно продвигаться Top Rank и Дибеллой.

Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) считает, что Девин Хэйни победит Джорджа Камбососа.