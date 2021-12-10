Камбосос: «Лопес допустил серьезную ошибку с выбором специалистов в углу»
Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) на подкасте с Джо Роганом поделился своим взглядом на то, что в углу Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) отсутствовали конкретные инструкции по ходу боя, что вызвало немало критики в адрес отца американца.
«Мы обратили на этот их недостаток внимание еще до боя. Я знал, что его команда… Не очень хочется подставлять сейчас ее под удар, но его отец… Между штабом и бойцом должно быть доверие, чтобы не было сомнений в инструкциях. Мне с этим очень повезло, очень ценю своего тренера, катмена и даже отец очень большую роль играет, я вам скоро расскажу про него одну смешную историю. Бойцу необходимо нисколько не сомневаться в своей команде, потому что в боксе рано или поздно окажешься в такой ситуации, где будешь получать много урона. И как бы ни хотелось выступить против остановки боя, я готов, если они решаться выбросить полотенце и прекратить бой. Ведь жизнь не крутится только вокруг ринга, еще домой возвращаться к семье и детям.
По поводу его команды, то они плохо справились со своей работой. Его катмен сто лет добирался до ринга, отец давал неверные рекомендации, к тому же никакого плана на бой не было. У нас на каждый раунд были установки, а у них была одна – отправить меня в нокаут и все, а это не геймплан. Ну, это их уже дело. Очень серьезную ошибку они допустили с выбором специалистов в углу. До этого был отличный тренер у него, но в этот раз по какой-то причине в углу он отсутствовал».
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