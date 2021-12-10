Камбосос: «Лопес допустил серьезную ошибку с выбором специалистов в углу»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) на подкасте с Джо Роганом поделился своим взглядом на то, что в углу Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) отсутствовали конкретные инструкции по ходу боя, что вызвало немало критики в адрес отца американца.

По поводу его команды, то они плохо справились со своей работой. Его катмен сто лет добирался до ринга, отец давал неверные рекомендации, к тому же никакого плана на бой не было. У нас на каждый раунд были установки, а у них была одна – отправить меня в нокаут и все, а это не геймплан. Ну, это их уже дело. Очень серьезную ошибку они допустили с выбором специалистов в углу. До этого был отличный тренер у него, но в этот раз по какой-то причине в углу он отсутствовал».