Камбосос: «Лопес меня боится. Я поломаю этого пацана»

Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в интервью порталу FOX Sports поделился ожиданиями от долгожданного поединка с лидером дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Он хочет попытаться вынести меня за раунд, но ничему подобному не бывать. Я подготовился к 12-ти раундам, и я поломаю этого пацана. Не удивляйтесь, если я быстро его нокаутирую. Он говорит об одном раунде – нет проблем. Выходи во всеоружии, я сделаю то же самое и одержу победу.

Его ждет огромный шок. Он понятия не имеет, что я умею, и он на собственном горьком опыте познакомится не только с моими скоростью и мощью, но и с моей выносливостью. Я иду уничтожить этого пацана».