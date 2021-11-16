Камбосос: «Лопес меня боится. Я поломаю этого пацана»
Обязательный претендент на титул IBF в легком весе, австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 КО) в интервью порталу FOX Sports поделился ожиданиями от долгожданного поединка с лидером дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Я думаю, Теофимо меня боится. Думаю, он напуган, и я увидел это, когда мы встретились лицом к лицу. А он узрел в моих глазах, что я за боец. Походу он хотел как можно скорее убраться от меня подальше. Он даже говорить обо мне не желает.
Он хочет попытаться вынести меня за раунд, но ничему подобному не бывать. Я подготовился к 12-ти раундам, и я поломаю этого пацана. Не удивляйтесь, если я быстро его нокаутирую. Он говорит об одном раунде – нет проблем. Выходи во всеоружии, я сделаю то же самое и одержу победу.
Его ждет огромный шок. Он понятия не имеет, что я умею, и он на собственном горьком опыте познакомится не только с моими скоростью и мощью, но и с моей выносливостью. Я иду уничтожить этого пацана».
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Напомним, Камбосос показал комбинации, которые позволят ему забрать у Лопеса все чемпионские пояса.
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