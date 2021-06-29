Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания 3:5* Окончен
22:00 Франция - Швейцария 3:3* Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (6 событий из 32) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:3 Окончен
18:50 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов 1:3 Окончен
20:05 Энди Маррей - Николай Басилашвили 3:1 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:2 Окончен
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 0:0 1-й тайм
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер 2:1 Прерван
19:45 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис 1:1 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс 1:2 Окончен
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт 2:0 Окончен
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек 2:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Камбосос: «Лопес-старший опрокидывает 30 рюмок перед интервью. Грустно, что такой человек представляет Теофимо»

Претендент на пояс IBF абсолютного чемпиона легкого веса заявил о проблемах его отца с алкоголем
Бокс Профессиональный бокс
17:02
Камбосос: «Лопес-старший опрокидывает 30 рюмок перед интервью. Грустно, что такой человек представляет Теофимо»
Лопес-старший и Лопес / Фото: essentiallysports.com

Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO), который является абсолютным претендентом на пояс IBF абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), заявил в интервью Youtube каналу FightHype.com, что у отца его соперника Теофимо Лопеса-старшего есть проблемы со спиртным:

Вы видели, как реагирует Лопес-старший. Вы видели, что это за человек, по его интервью. Вероятно, он опрокидывает по 30 рюмок перед каждым интервью. Он большой клоун. По правде говоря, мне не жаль Лопеса, но грустно, что этот человек представляет его интересы.

Также Камбосос заверил, что реванш Лопеса с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) состоится уже без чемпионских титулов.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Беги, Лопес, беги». Камбосос продолжает терроризировать абсолютного чемпиона легкого веса
«Беги, Лопес, беги». Камбосос продолжает терроризировать абсолютного чемпиона легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
19:13
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Бокс Профессиональный бокс
15:49
Линарес: «Лопес не выиграет реванш. Конечно, победит Ломаченко»
Линарес: «Лопес не выиграет реванш. Конечно, победит Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
11:59
Экс-тренер Владимира Кличко: «В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса шансов на победу не было бы»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В той форме, в которой Ломаченко подошел к бою с Накатани, у Лопеса шансов на победу не было бы»
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Брэдли: «Лопес – это непростой вызов для Ломаченко»
Брэдли: «Лопес – это непростой вызов для Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
09:39
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
07:20

Новости: Бокс

«Беги, Лопес, беги». Камбосос продолжает терроризировать абсолютного чемпиона легкого веса
«Беги, Лопес, беги». Камбосос продолжает терроризировать абсолютного чемпиона легкого веса
Профессиональный бокс
19:13
Уорд – о трилогии Фьюри –Уайлдер: «Деонтей всегда опасен»
Уорд – о трилогии Фьюри –Уайлдер: «Деонтей всегда опасен»
Профессиональный бокс
18:56
Красюк: «Бой с Усиком для Джошуа – шаг назад»
Красюк: «Бой с Усиком для Джошуа – шаг назад»
Профессиональный бокс
18:05
А как же Тейлор? Кроуфорд может провести поединок с Рамиресом
А как же Тейлор? Кроуфорд может провести поединок с Рамиресом
Профессиональный бокс
17:54
Камбосос: «Лопес-старший опрокидывает 30 рюмок перед интервью. Грустно, что такой человек представляет Теофимо»
Камбосос: «Лопес-старший опрокидывает 30 рюмок перед интервью. Грустно, что такой человек представляет Теофимо»
Профессиональный бокс
17:02
«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
Профессиональный бокс
16:35
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Профессиональный бокс
16:02
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Профессиональный бокс
15:49
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Профессиональный бокс
15:47
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости