Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Камбосос: «Лопес-старший опрокидывает 30 рюмок перед интервью. Грустно, что такой человек представляет Теофимо»
Претендент на пояс IBF абсолютного чемпиона легкого веса заявил о проблемах его отца с алкоголем
17:02
Лопес-старший и Лопес / Фото: essentiallysports.com
Австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO), который является абсолютным претендентом на пояс IBF абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), заявил в интервью Youtube каналу FightHype.com, что у отца его соперника Теофимо Лопеса-старшего есть проблемы со спиртным:
Вы видели, как реагирует Лопес-старший. Вы видели, что это за человек, по его интервью. Вероятно, он опрокидывает по 30 рюмок перед каждым интервью. Он большой клоун. По правде говоря, мне не жаль Лопеса, но грустно, что этот человек представляет его интересы.
Также Камбосос заверил, что реванш Лопеса с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) состоится уже без чемпионских титулов.
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