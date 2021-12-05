Камбосос: «Лопес вышел на ринг полностью подготовленным»

Австралиец прокомментировал тот факт, что американец вышел на их поединок не в лучшей форме

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Австралийский чемпион легкого веса (до 61.2 кг) Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) прокомментировал FightHype.com тот факт, что американец Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) вышел на их поединок не в лучшей форме.

«Нет-нет, он вышел на ринг полностью подготовленным. Полностью. И вы можете услышать это от него на пресс-конференции. Он сам рассказывал о том, как великолепно подготовился. Ч*рт возьми, да у него было девять месяцев на то, чтобы привести себя в порядок! И девять месяцев на то, чтобы уложиться в вес. Он просто оказался не готов к тому, что я устрою ему собачий бой».

Теофимо Лопес объяснил, почему не отказался от поединка с Джорджем Камбососом, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.