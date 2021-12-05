Лопес объяснил, почему не отказался от поединка с Камбососом, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем

Американец боялся нарваться на критику со стороны болельщиков

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) признался ESPN, что решил не отказываться от поединка с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), несмотря на серьезные проблемы со здоровьем накануне встречи, потому что не хотел нарваться на критику со стороны болельщиков.

«Я думал, что это астма. Я уже боролся с ней раньше. Если бы я всем рассказал, то бой бы отменили. Я решил не говорить из-за большого давления, под которым находился. Я не хотел слышать, как люди жалуются на очередной перенос боя. Все не было плохо, пока я не начал регидратацию. Я сидел в ресторане возле кухни. Все пытались сделать так, чтобы я отрыгнул и расслабился. Они видели, что моя шея опухла. Мой голос изменился. В тот момент все немного обеспокоились. Мой папа сказал, что мне следует отправиться в больницу, но я отказался, поскольку это, вероятно, привело бы к отмене боя».

Врач Линда Даль, осматривавшая боксера после выступления, заявила, что Лопес-младший был на волосок от смерти.