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Камбосос: «Лопес завоевал пояса в бою против маленького, старого и травмированного Ломаченко»

Австралиец уверен, что именно он свергнет Теофимо с вершины легкого дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
14:18
Камбосос: «Лопес завоевал пояса в бою против маленького, старого и травмированного Ломаченко»
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото: CBS Sports

Австралийский претендент на пояс IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) обесценил победу американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в поединке против экс-лидера дивизиона Василия Ломаченко (14-2, 10 KO).

Камбосос заявил в интервью Youtube-каналу FightHype.com, что в этот раз Лопесу будет противостоять молодой и полноценный легковес:

Этот парень летает в облаках, но 19-го июня он разобьется. Какая невероятная история. Он завоевал все пояса, но сделал это в бою против маленького и травмированного Ломаченко, не выступавшего больше года. К тому же, нельзя забывать о его возрасте. И теперь Лопес, неожиданно для всех, потеряет все пояса в бою с австралийцем.

Напомним, что Ломаченко выйдет в ринг с Масаеши Накатани (19-1, 13 KO) 26 июня.

Олег Шумейко-младший
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Теофимо Лопес Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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