Камбосос: «Лопесу повезло выжить в некоторых моментах поединка с Ломаченко»

Австралиец намерен воспользоваться дырами в защите абсолютного чемпиона легкого веса

Ломаченко и Лопес / Фото: ESPN,com

Обязательный претендент на чемпионский титул IBF в легком весе австралиец Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) уверен, что лидеру дивизиона американцу Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO) улыбнулась удача во время боя с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) и он докажет это в предстоящем поединке.



Слова австралийца приводит fightnews.com:

Ломаченко не нанес достаточно ударов в первых шести раундах, я же буду действовать активно в бою с Лопесом. Ломаченко вернулся после долгого простоя, и складывалось впечатление, что это был не он в ринге. К тому же Лопесу повезло выжить в некоторых моментах. Я увидел много дыр в его защите и воспользуюсь ими во время нашего боя.

Напомним, что в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN Лопес расположился на пятой строчке, а Ломаченко – на девятой.