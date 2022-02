Камбосос: «Лучшие претенденты – те, у кого есть большие яйца, а не большое эго»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) продолжает зазывать топовых бойцов своего дивизиона на поединок с ним в Австралию.

Damn right!! The biggest and best challengers, the ones that actually have a real set of big nuts not big egos and lies to step up to the plate!! And Still https://t.co/7hq6PlW92Y