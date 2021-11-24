Камбосос: «Мой отец очень быстро поставил Лопеса-старшего на место»
Непобежденный австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0,10 КО) отреагировал на потасовку своего отца с Теофимо Лопесом-старшим во время его открытой тренировки.
Камбососа цитирует ресурс boxing247.com:
«Мы пришли сюда как настоящие профессионалы, которыми и являемся. Мы пришли сюда ради болельщиков, СМИ и репортеров, которые очень терпеливо относились к этим американским горкам на протяжении месяцев.
Я начал тренироваться, а Лопес-старший захотел подойти и прорваться в нашу зону. Возможно, он пытался напасть на меня или мою команду. Мой отец очень быстро поставил его на место, и мы это увидели.
Для меня это никогда не было личным. Я уже забыл об этом, пока вы сами не заговорили. Меня это не беспокоит. Мне нравятся стычки. Все круто, мы спокойны и собраны. Пусть они теперь рассуждают о всех своих проблемах».
Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал стычку своего отца Теофимо Лопеса-старшего с командой Джорджа Камбососа.
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