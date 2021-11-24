Камбосос: «Мой отец очень быстро поставил Лопеса-старшего на место»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Непобежденный австралийский легковес Джордж Камбосос (19-0,10 КО) отреагировал на потасовку своего отца с Теофимо Лопесом-старшим во время его открытой тренировки.

Камбососа цитирует ресурс boxing247.com:

Я начал тренироваться, а Лопес-старший захотел подойти и прорваться в нашу зону. Возможно, он пытался напасть на меня или мою команду. Мой отец очень быстро поставил его на место, и мы это увидели.

Для меня это никогда не было личным. Я уже забыл об этом, пока вы сами не заговорили. Меня это не беспокоит. Мне нравятся стычки. Все круто, мы спокойны и собраны. Пусть они теперь рассуждают о всех своих проблемах».