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Камбосос назвал основную причину поражения Лопеса

Новоиспеченный лидер легкого веса отметил талант американца
Бокс Профессиональный бокс
15:49
Камбосос назвал основную причину поражения Лопеса
Джордж Камбосос / фото - Getty Images

Новоиспеченный лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Тедди Атласа рассказал чего не хватило Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) для победы над ним.

«Они считали, что вынесут меня за раунд, но в конце первого я посмотрел на него и сказал: «Эй, я все еще здесь, и я уронил тебя». И с этого момента начался настоящий бой. Я видел по ходу встречи, как его уверенность покидает его.

Но, несмотря на вышесказанное, он особенный боец. Он смог сдержать мой лучший удар и ответить своим. И это качество чемпиона. Лопес – талантлив, однако бойца выковывают вера в себя и характер. И это то, что, в конечном итоге, перевешивает талант».

Напомним, Майки Гарсия хочет поединок с Камбососом.

 

 

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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Теофимо Лопес Джордж Камбосос Тедди Атлас

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