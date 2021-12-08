Атлас: «После поражения Лопеса его отец нес какой-то бред»
Камбосос назвал основную причину поражения Лопеса
Новоиспеченный лидер легкого веса отметил талант американца
15:49
Джордж Камбосос / фото - Getty Images
Новоиспеченный лидер легкого веса, австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) в эфире подкаста Тедди Атласа рассказал чего не хватило Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) для победы над ним.
«Они считали, что вынесут меня за раунд, но в конце первого я посмотрел на него и сказал: «Эй, я все еще здесь, и я уронил тебя». И с этого момента начался настоящий бой. Я видел по ходу встречи, как его уверенность покидает его.
Но, несмотря на вышесказанное, он особенный боец. Он смог сдержать мой лучший удар и ответить своим. И это качество чемпиона. Лопес – талантлив, однако бойца выковывают вера в себя и характер. И это то, что, в конечном итоге, перевешивает талант».
Напомним, Майки Гарсия хочет поединок с Камбососом.